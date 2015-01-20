Таблички с новым временем работы появились на 14 станциях метро

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На 14 станциях метро появились таблички с указанием времени работы вестибюлей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта транспортной навигации департамента транспорта Наталью Москалеву.

Их можно увидеть на станциях:

Багратионовская;

Филевский парк;

Пионерская;

Киевская (Арбатско-Покровской линии);

Площадь революции;

Пушкинская;

Водный стадион;

Третьяковская (Калининской линии);

Кожуховская;

Черкизовская;

Преображенская площадь;

Лубянка;

Кропоткинская;

Парк культуры.

Вестибюли этих станций теперь открываются для пассажиров раньше - в 5:30, поэтому обновились таблички с режимом работы. Они выполнены по принципу Единой навигации, которая постепенно появляется в метро. На каждой из них отмечен цвет ветки, на которой расположена станция. Надписи дублированы на английском языке.

Со временем такие таблички появятся на всех станциях метро.

"Москва в цифрах": Единая ситема транспортной навигации Москвы

Напомним, в первом квартале этого года в столичном метро начнут менять навигацию. Будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые - динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. В подземке уже начали их установку.

Экспериментальное табло повесили на платформе станции "Проспект Мира" - у последнего вагона. Предполагается, что в 2015 году такие устройства появятся на всех станциях метро. Однако нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах - у первого вагона.

Отметим, что в октябре 2014 года на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции" появились элементы новой навигации. Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов.

На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.

На 49 станциях метро появилась напольная навигация. Указатели смонтировали на всех пересадочных станциях Кольцевой линии и в пределах самого кольца. Также в метро установили указатели выходов в город и пересадок на другие линии.

Названия станций на новых указателях дублируются на английском языке, а сами знаки размещены с учетом анализа движения людей и в прямой видимости друг от друга. Это поможет пассажирам, в том числе и иностранцам, не потеряться во время пути.

Что появится в московском метро в 2015 году

Кроме того, в 2015 году столичные власти планируют оборудовать новой системой пассажирской навигации 15 крупнейших ТПУ Москвы. В их числе станции "Петровско-Разумовская", "Тимирязевская", "Выхино", "Планерная" и другие.

"Система поможет объединить метрополитен с наземным транспортом в единый маршрут. То есть, выходя из метрополитена, я уже могу спланировать, с какой стороны мне удобнее выйти, какие номера автобусов и других видов наземного транспорта останавливаются на остановке. Далее, когда я выхожу, я вижу перед собой карту. Она позволяет мне определить свой дальнейший маршрут наземным транспортом с учетом всех необходимых пересадок. Таким образом, человеку будет удобно планировать свой маршрут”, - сообщила заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.