ТПУ на Павелецком вокзале хотят построить до декабря 2020 года

Фото: rv-proekt.ru
Транспортно-пересадочный узел на Павелецком вокзале могут построить до конца 2020 года, сообщил руководитель службы технического заказчика ОАО "РВ-Метро" Андрей Гребнев.
Он отметил, что утверждение проекта планировки ТПУ запланировано на март 2015 года. "До выпуска распорядительного документа будет необходимо утвердить проект планировки на ГЗК и провести публичные слушания", - приводит слова Гребнева Агентство "Москва".
Гребнев подчеркнул, что пока рано говорить о сроках начала и окончания строительства объекта, но ориентировочно ТПУ введут в эксплуатацию в декабре 2020 года.
Согласно планам, ТПУ "Павелецкая" займет площадь более 10 гектаров. На его территории расположены три выхода с одноименной станции метро. Кроме того, на привокзальной площади построят многоуровневый паркинг.
ТПУ разделят на четыре зоны:
- первая зона - многоуровневый паркинг для "перехвата" и обслуживания ТПУ;
- вторая зона - пристройка к существующему зданию вокзала;
- третья зона - торгово-развлекательный комплекс;
- четвертая зона - гостиница, офисный центр, коммерческая зона и двухуровневый паркинг.
Организуют на площади и пешеходную зону, приспособленную для маломобильных групп населения, а также построят велодорожки и установят велопарковки. Планируется, что после открытия ТПУ пассажиропоток в час пик увеличится с 44 тысяч человек до 68 тысяч.
Ссылки по теме
Напомним, что недавно на месте снесенного рынка на "Планерной", располагавшегося прямо на пути следования пассажиров от подземки до автобусных остановок, появился плоскостной транспортно-пересадочный узел. Плоскостной ТПУ представляет из себя бесплатную автопарковку, стоянку для такси. Также здесь организована площадка для посадки и высадки пассажиров городского транспорта. Часть территории озеленили.
Отметим, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, а также разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик.