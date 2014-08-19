Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19 августа 2014, 15:49

ТПУ на Павелецком вокзале хотят построить до декабря 2020 года

метро парковки строительство Павелецкий вокзал стройкомплекс Москвы тпу ж/д и вокзалы

Фото: rv-proekt.ru

Транспортно-пересадочный узел на Павелецком вокзале могут построить до конца 2020 года, сообщил руководитель службы технического заказчика ОАО "РВ-Метро" Андрей Гребнев.

Он отметил, что утверждение проекта планировки ТПУ запланировано на март 2015 года. "До выпуска распорядительного документа будет необходимо утвердить проект планировки на ГЗК и провести публичные слушания", - приводит слова Гребнева Агентство "Москва".

Гребнев подчеркнул, что пока рано говорить о сроках начала и окончания строительства объекта, но ориентировочно ТПУ введут в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Согласно планам, ТПУ "Павелецкая" займет площадь более 10 гектаров. На его территории расположены три выхода с одноименной станции метро. Кроме того, на привокзальной площади построят многоуровневый паркинг.

Развитие ТПУ до 2020 года

ТПУ разделят на четыре зоны:

  • первая зона - многоуровневый паркинг для "перехвата" и обслуживания ТПУ;
  • вторая зона - пристройка к существующему зданию вокзала;
  • третья зона - торгово-развлекательный комплекс;
  • четвертая зона - гостиница, офисный центр, коммерческая зона и двухуровневый паркинг.

Организуют на площади и пешеходную зону, приспособленную для маломобильных групп населения, а также построят велодорожки и установят велопарковки. Планируется, что после открытия ТПУ пассажиропоток в час пик увеличится с 44 тысяч человек до 68 тысяч.

Ссылки по теме

Напомним, что недавно на месте снесенного рынка на "Планерной", располагавшегося прямо на пути следования пассажиров от подземки до автобусных остановок, появился плоскостной транспортно-пересадочный узел. Плоскостной ТПУ представляет из себя бесплатную автопарковку, стоянку для такси. Также здесь организована площадка для посадки и высадки пассажиров городского транспорта. Часть территории озеленили.

Отметим, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, а также разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик.

Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать