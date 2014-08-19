ТПУ на Павелецком вокзале хотят построить до декабря 2020 года

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Транспортно-пересадочный узел на Павелецком вокзале могут построить до конца 2020 года, сообщил руководитель службы технического заказчика ОАО "РВ-Метро" Андрей Гребнев.

Он отметил, что утверждение проекта планировки ТПУ запланировано на март 2015 года. "До выпуска распорядительного документа будет необходимо утвердить проект планировки на ГЗК и провести публичные слушания", - приводит слова Гребнева Агентство "Москва".

Гребнев подчеркнул, что пока рано говорить о сроках начала и окончания строительства объекта, но ориентировочно ТПУ введут в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Согласно планам, ТПУ "Павелецкая" займет площадь более 10 гектаров. На его территории расположены три выхода с одноименной станции метро. Кроме того, на привокзальной площади построят многоуровневый паркинг.

Развитие ТПУ до 2020 года

ТПУ разделят на четыре зоны:

первая зона - многоуровневый паркинг для "перехвата" и обслуживания ТПУ;

вторая зона - пристройка к существующему зданию вокзала;

третья зона - торгово-развлекательный комплекс;

четвертая зона - гостиница, офисный центр, коммерческая зона и двухуровневый паркинг.

Организуют на площади и пешеходную зону, приспособленную для маломобильных групп населения, а также построят велодорожки и установят велопарковки. Планируется, что после открытия ТПУ пассажиропоток в час пик увеличится с 44 тысяч человек до 68 тысяч.

Напомним, что недавно на месте снесенного рынка на "Планерной", располагавшегося прямо на пути следования пассажиров от подземки до автобусных остановок, появился плоскостной транспортно-пересадочный узел. Плоскостной ТПУ представляет из себя бесплатную автопарковку, стоянку для такси. Также здесь организована площадка для посадки и высадки пассажиров городского транспорта. Часть территории озеленили.

Отметим, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, а также разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик.