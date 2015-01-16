Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

16 января 2015, 16:49

С 1 февраля в вагонах метро появятся новые схемы

метро вагоны схема метро

С 1 февраля в вагонах московского метро появятся новые схемы

С 1 февраля в вагонах метро появятся новые схемы, сообщает телеканал "Москва 24". На планах маршрута появятся все введенные в эксплуатацию станции.

Новые схемы будут защищены от вандалов: их заламинировали и покрыли полимерным лаком. Тем самым изображение не повредится после многократных уборок.

Какие станции метро откроют в 2015 году в Москве

Напомним, в этом году в Москве планируют открыть 8 станций метро. Это "Котельники", "Румянцево", "Саларьево", "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" "салатовой" ветки, "Технопарк" и "Ховрино".

Ссылки по теме

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы. Ожидаемый пассажиропоток – около 130 тысяч человек в сутки. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Новый участок на Замоскворецкой линии метро сооружается для улучшения транспортного обслуживания районов Левобережный и Ховрино Северного округа Москвы, а также южной части подмосковных Химок.

Строительство станции Замоскворецкой линии метро "Ховрино" планируется завершить к концу 2015 года, а в начале 2016-го будет запущен одноименный транспортно-пересадочный узел. Он должен объединить пассажирские потоки метро, железной дороги, а также маршрутов наземного общественного транспорта

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать