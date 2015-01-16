С 1 февраля в вагонах московского метро появятся новые схемы

С 1 февраля в вагонах метро появятся новые схемы, сообщает телеканал "Москва 24". На планах маршрута появятся все введенные в эксплуатацию станции.

Новые схемы будут защищены от вандалов: их заламинировали и покрыли полимерным лаком. Тем самым изображение не повредится после многократных уборок.

Какие станции метро откроют в 2015 году в Москве

Напомним, в этом году в Москве планируют открыть 8 станций метро. Это "Котельники", "Румянцево", "Саларьево", "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" "салатовой" ветки, "Технопарк" и "Ховрино".

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы. Ожидаемый пассажиропоток – около 130 тысяч человек в сутки. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Новый участок на Замоскворецкой линии метро сооружается для улучшения транспортного обслуживания районов Левобережный и Ховрино Северного округа Москвы, а также южной части подмосковных Химок.

Строительство станции Замоскворецкой линии метро "Ховрино" планируется завершить к концу 2015 года, а в начале 2016-го будет запущен одноименный транспортно-пересадочный узел. Он должен объединить пассажирские потоки метро, железной дороги, а также маршрутов наземного общественного транспорта