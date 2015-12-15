На зеленой линии метро произошел сбой в движении поездов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Поезда от станции метро "Белорусская" в сторону станции "Маяковская" Замоскворецкой линии следовали с увеличенным интервалом, передает Агентство "Москва".

По данным корреспондента агентства, в вестибюле станции "Белорусская" сотрудник метрополитена через динамики сообщал, что "по техническим причинам поезда в сторону станции метро "Маяковская" идут с увеличенным интервалом".

Как передает корреспондент ТАСС, при движении из центра на перроне станции "Каширская" поезд стоял более 10 минут.

На "горячей линии" московского метрополитена m24.ru подтвердили, что на зеленой ветке метро произошел сбой, однако заверили, что в данный момент поезда следуют без задержек.