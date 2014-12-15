Новая навигация на всех станциях метро появится в течение года

Фото: Агентство "Москва"

В течение года на всех станциях столичного метро появится новая навигация, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника столичного метро Юрия Дегтева.

Как он отметил, новая навигация "будет более комфортной, более удобной, более яркой, позитивной и современной". Установка элементов начнется в первом квартале 2015 года.

Дегтярев также добавил, что в 2015 году появится еще 300 билетных автоматов с функцией оплаты по карте.

В оформлении будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые – динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Ранее M24.ru сообщало, что в подземке уже начали их установку.

Отметим, что такие экспериментальное табло повесили на днях на платформе станции "Проспект Мира" – у последнего вагона. По словам Дегтярева, в следующем году такие устройства появятся на всех станциях метро. Однако нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах – у первого вагона.

Новые элементы навигации появились в октябре на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции". Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов.

На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.