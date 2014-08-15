На "зеленой" линии метро заработал бесплатный Wi-Fi

Фото: m24.ru

15 августа на Замоскворецкой линии метро появился бесплатный интернет. Об этом M24.ru рассказали в департаменте транспорта.

Теперь все поезда на "зеленой" линии оборудованы точками доступа в интернет. Стартовой страницей при подключении к сети является портал vmet.ro, на котором есть онлайн-радио, новости, кино и музыка, купоны и спецпредложения. Также пользователи могут на этом сайте оплатить услуги связи и ЖКХ, а также штрафы ГИБДД.

Фото: mosmetro.ru

Это самая загруженная линия метро: ежедневно ею пользуется более 1 300 000 пассажиров. Длина "зеленой" ветки - почти 40 километров. Ее обслуживает более 80 составов.

Замоскворецкая линия стала шестой веткой, где есть Wi-Fi. Беспроводным интернетом уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий. Теперь интернет есть на половине веток метрополитена.

До конца текущего года сеть Wi-Fi появится на всех линиях. Ежедневно услугой пользуется более 400 тысяч пассажиров, совершающих более 500 тысяч подключений. Это составляет 18% от общего среднесуточного пассажиропотока на оборудованных линиях.

Графика компании "МаксимаТелеком"

Напомним, что проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет в поездах метро реализуется с сентября прошлого года.