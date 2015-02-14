Станцию метро "Ховрино" планируют открыть в начале 2016 года

Строительство станции метро "Ховрино" завершат к концу года

Строительство станции Замоскворецкой линии метро "Ховрино" планируют завершить до конца 2015 года, ее открытие ожидается в начале 2016-го, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Фактически котлован станции уже готов, проходка одного тоннеля полностью закончена. Настроены до конца года закончить всю строительную часть и будет два-три месяца на обкатку, на передачу метрополитену. Надеюсь, что в начале следующего года здесь будет полноценная работающая станция. Мы здесь планируем транспортно-пересадочный узел, мы посмотрели проект развития этой территории. Здесь будет большой перехватывающий паркинг на 1100 мест. То есть люди, которые едут по дороге Москва-Санкт-Петербург, могут доехать сюда на машине, на автобусе и спокойно пересесть на метро и дальше двигаться в город уже на метро", - сказал Хуснуллин.

Напомним, Замоскворецкую линию метро планируется продлить на три километра и построить на ней две станции - "Беломорская" и "Ховрино".

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы. Ожидаемый пассажиропоток - около 130 тысяч человек в сутки. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Новый участок на Замоскворецкой линии метро сооружается для улучшения транспортного обслуживания районов Левобережный и Ховрино Северного округа Москвы, а также южной части подмосковных Химок.

В районе станции "Ховрино" реализуются одновременно несколько проектов. Это строительство четвертого главного пути, пассажирско-технической станции, метродепо, дорожных развязок и эстакад. В 2015 году здесь также планируется открыть терминально-логистический центр на станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги. Предполагается, что крупнейший в Москве ТЛЦ будет заниматься приемом и переработкой контейнерных грузов из портов Северо-Западного региона и стран Балтии.

На 30 новых ТПУ появятся зарядные устройства для электрокаров

Добавим, до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги.

Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города.