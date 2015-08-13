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Город

13 августа 2015, 11:18

Станцию метро "Котельники" откроют ко Дню города – Пегов

метро метрополитен станции Котельники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Станция метро "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии может быть открыта ко Дню города. Об этом журналистам сообщил глава столичной подземки Дмитрий Пегов.

По его словам, в настоящее время проходит обкатка тоннелей и станции, которая будет продолжаться в течение трех недель. 12 августа был подписан приказ о передаче станции, за исключением отдельных помещений, передает корреспондент m24.ru.

"Ко Дню города, скорее всего, мы будем готовы ее открывать. Но это зависит не от нас, мы будем готовы в течение двух недель", – сказал Пегов.

Напомним, работы по строительству станции "Котельники" на "фиолетовой" ветке подземки начались в октябре 2012 года. Ее стиль будет выдержан в традициях сталинского ампира, а в интерьере не будет ярких красок.

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Также в вестибюле и на платформах появится несколько технологических новинок. Ступени на лестницах при входе в метро оборудуют механизмом подогрева, а в вестибюлях установят аппараты, упаковывающие мокрые зонты.

Станцию оснастят лифтами для маломобильных и пожилых людей.

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