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11 декабря 2012, 10:10

Единый проездной билет на метро и монорельс появится в 2013 году

метро мэр Москвы монорельс проездные

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 января 2013 года на монорельсовой транспортной системе (МТС) будут действительны проездные билеты московского метрополитена.

Для проезда подойдут все виды билетов, за исключением транспортного приложения (электронного) к банковской карте. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте московского правительства.

Пересадка на монорельс со станций "ВДНХ" на "Выставочный центр" и с "Тимирязевской" на одноименную станцию МТС будет бесплатной, если от момента входа на одной из станций Московского метрополитена до пересадки на одну из указанных станций монорельсовой транспортной системы пройдет не более 90 минут.

"Утро": С февраля 2013 года начнут действовать новые проездные

С 1 февраля 2013 года на монорельсе, как и на всем столичном транспорте, будут действительны универсальные билеты двух видов: с лимитом поездок и, так называемые, смарт-карты – без лимита.

Московский монорельс начал перевозить пассажиров с ноября 2004 года. Сначала транспортная система больше привлекала туристов. Столичными жителями она была не востребована из-за дороговизны проезда. Монорельс даже хотели демонтировать. Но после того, как стоимость проезда на ней приравняли к стоимости метро, она стала очень востребована.

Сюжет: Что изменится в жизни москвичей с Нового года

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