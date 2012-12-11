Единый проездной билет на метро и монорельс появится в 2013 году

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С 1 января 2013 года на монорельсовой транспортной системе (МТС) будут действительны проездные билеты московского метрополитена.
Для проезда подойдут все виды билетов, за исключением транспортного приложения (электронного) к банковской карте. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте московского правительства.
Пересадка на монорельс со станций "ВДНХ" на "Выставочный центр" и с "Тимирязевской" на одноименную станцию МТС будет бесплатной, если от момента входа на одной из станций Московского метрополитена до пересадки на одну из указанных станций монорельсовой транспортной системы пройдет не более 90 минут.
С 1 февраля 2013 года на монорельсе, как и на всем столичном транспорте, будут действительны универсальные билеты двух видов: с лимитом поездок и, так называемые, смарт-карты – без лимита.
Московский монорельс начал перевозить пассажиров с ноября 2004 года. Сначала транспортная система больше привлекала туристов. Столичными жителями она была не востребована из-за дороговизны проезда. Монорельс даже хотели демонтировать. Но после того, как стоимость проезда на ней приравняли к стоимости метро, она стала очень востребована.