В Подмосковье определили "коридоры" движения для легкого метро

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Власти Московской области выделят 300 млн рублей на разработку концепции легкого метро. Об этом M24.ru рассказал источник в областном правительстве.

Созданием концепции "проекта развития скоростного внеуличного транспорта" займется Дирекция московского транспортного узла. Она может привлечь к разработке коммерческие и научные организации. Концепцию планируется создать до 2016 года.

"У нас есть утвержденные "коридоры" движения легкого метро, - сказали M24.ru в транспортном комплексе Московской области. - Они были заложены на схемах планирования территории Московской области очень давно. В концепции мы должны просчитать экономику каждого участка, возможный пассажиропоток. Нужно также определить, с какого участка нужно начинать работу. Сейчас приоритетные участки и наиболее удобные способы движения для них не определены".

Напомним, в прошлом году Подмосковье объявило о планах по созданию разветвленной сети скоростного внеуличного транспорта – легкого метро. В области построят хордовые железнодорожные ветки, которые свяжут между собой основные города и аэропорты. В результате нагрузка на радиальные железнодорожные линии снизится на 15%. Время пути между крупными городами и аэропортами должно сократиться в два-три раза.

Протяженность легкого метро составит 245 км. Это не намного меньше длины столичной подземки, которая насчитывает 293 км. По наземному областному метро пустят современные, комфортные поезда, оборудованные для маломобильных пассажиров. Средняя скорость движения составит 45 км в час, максимальная – 80 км в час. Легкое метро будет насчитывать около 50 остановок, часть из которых станут крупными транспортно-пересадочными узлами. В "часы пик" поезда будут ходить каждые 3-4 минуты.

Частично легкое метро пройдет по эстакадам. Уже выбраны примерные маршруты первых двух линий, которые построят до 2022 года: Подольск – Домодедово – Раменское и Пушкино – Ивантеевка – Щелково. Объем инвестиций в строительство наземного метро оценивается в 250 млрд рублей. Планируется использовать механизм государственно-частного партнерства. Правительство Подмосковья уже ведет переговоры с канадской Bombardier, французской Alstom, немецкой Siemens и китайской CRCC.

В сентябре на заседании Минтранса РФ заявили, что сейчас прорабатываются разные варианты реализации концепции скоростного внеуличного транспорта. Важной частью проекта станет строительство отдельных линий, которые соединят Москву и Подмосковье, например, от станции метро "Планерная" до подмосковных Химок.

Кроме того, в Подмосковье может появиться подвесная монорельсовая дорога, которая свяжет Москву и Одинцово. В 2014 году было подписано соглашение о реализации проекта с немецкой компанией H-Bahn Technik GmbH.

София Сарджвеладзе, Майя Соерова