Реконструированное метродепо "Печатники" откроется до конца года

Новое электродепо "Печатники" откроется до конца года

Департамент строительства завершил основные работы по расширению электродепо "Печатники". Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2012 года.

В настоящее время завершается отделка отстойно-ремонтных пролетов, ведутся пуско-наладочные работы систем электроснабжения и автоматики, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было построено 3 дополнительных пролета по 5 путей, рельсосварочная станция с базой аварийно-восстановительных средств для службы пути и административно-бытовой корпус для персонала.

Ввод новых мощностей электродепо позволит увеличить количество мест для ночной стоянки на 14 единиц, что улучшит качество обслуживания подвижного состава и сократит холостой пробег после вывода с линии.

Оставшийся дефицит 12 мест для стоянки будет ликвидирован после строительства электродепо "Лихоборы", которое планируется сдать в эксплуатацию в 2014 году.

Новые рельсосварочная станция и аварийная база ликвидируют нехватку мощностей для плановой замены рельсов при увеличении сети метро до 2020 года.

Напомним, до 2015 года в московском метро планируется ввести в эксплуатацию 5 новых электродепо. Их дефицит возник из-за того, что с 1996 года в столице появилось 24 новых станции, приобретено 84 состава, но не было построено ни одного депо.