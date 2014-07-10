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Москва расширит программу строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), рассказал M24.ru источник в мэрии. Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273. Дополнительные транспортно-пересадочные узлы, в том числе, капитальные, появятся у недавно запланированных станций подземки, таких, как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций "ускоренного" трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская". На Ленинградском шоссе, к тому же, планируется построить ТПУ, объединяющий в себе перехватывающую парковку, станцию водного транспорта и вертодром. На капитальных ТПУ, помимо вертодромов, разрешат строить многоэтажные и подземные паркинги, автопарки , офисы, фитнес-центры, медицинские, реабилитационные и образовательные центры.

Московские власти подготовили поправки (есть в распоряжении M24.ru) в постановление от 2011 года "О формировании транспортно-пересадочных узлов в Москве". Согласно документу, вместо 255 ТПУ, запланированных три года назад, планируется построить 273. При этом 96 плоскостных транспортно-пересадочных узлов уже готовы, осталось построить капитальный ТПУ. При этом на некоторых станциях, например, на "Тверской", "Сухаревской", "Чистых прудах", возведение зданий не запланировано, то есть там работы полностью завершены. Большинство плоскостных ТПУ будут завершены в этом году.

Однако проектирование и строительство большинства капитальных ТПУ перенесено с 2014 года на 2015, а частично на 2016 - 2020 годы. В 2014 году может начаться возведение капитального ТПУ только у станции метро "Улица Академика Янгеля" и у железнодорожной платформы "Люблино". С 2014 на 2016 - 2020 гг. перенесено, в частности, строительство узла у станции метро "Петровско-Разумовская", с 2014 на 2019 - у станции метро "Румянцево", на которая откроется до конца года, на 2017 - у "Саларьево" (сама станция откроется в 2015 году). Открытие ТПУ "Котельники" переместилось с 2015 на 2020 год.

Программу строительства ТПУ расширили за счет будущих новых станций метро, которые в 2011 году еще не были включены в план, - "Рассказовка (Новопеределкино)", "Рижская", "Терешково" и "Улица Минская" Калининско-Солнцевской линии, "Шелепиха" (Третий пересадочный контур), "Коммунарка", "Рублево-Архангельское" и другие.

Кроме того, в 2017 году должен запуститься "ускоренный трамвай" от района Северный до платформы Лианозово. До 2020 года там планируется организовать ТПУ с перехватывающей парковкой.

Вне плана были организованы перехватывающие парковки на всех вокзалах. На Белорусском и Павелецком вокзале в 20016 - 2020 годах планируется построить большие капитальные ТПУ.

Предполагается, что на одном ТПУ - на Ленинградском шоссе - до 2016 года может быть организован капитальный ТПУ с вертодромом и станцией водного транспорта. Скорее всего, речь идет об узле рядом с Северным речным портом. Между тем проектировщик и заказчик этого ТПУ пока не известен. Большинством других занимаются ГУП "Московский метрополитен", ОАО "РВ-Метро" (дочка РЖД), ОАО "МКЖД" и само ОАО "РЖД".

К слову, власти планируют также обновить перечень объектов инфраструктуры, которые логично размещать на ТПУ. В этот список войдут вертодромы, многоэтажные и подземные паркинги, автопарки , офисы, фитнес-центры, медицинские, реабилитационные и образовательные центры. .

Ранее сообщалось, что строительство ТПУ обойдется примерно в 1,5 трлн рублей, 600 млрд рублей должно вложить ОАО "РЖД" вместе с теми инвесторами, которых оно найдет. При этом московские власти в прошлом году говорили, что сам город планирует получить от инвесторов 300 млрд рублей в течение 8 - 10 лет.

Инвесторы постепенно находятся. Так, ТПУ "Ботанический сад" должна построить ГК "Пионер", ТПУ в Новой Москве сделают китайские инвесторы,

совладелец группы ПИК Сергей Гордеев вложит средства в строительство ТПУ "Саларьево".

Напомним, что некоторые ТПУ в Москве будут высотными - до 25 этажей.

Маргарита Верховская