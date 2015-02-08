Станция "Бауманская" закрылась на реконструкцию на 11 месяцев

Станция "Бауманская" закрылась на ремонт до 2016 года

В воскресенье, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев, передает корреспондент M24.ru.

"Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль.

Как сообщил корреспонденту M24.ru и.о. первого замруководителя по пассажирской работе метро Андрей Филатов, вестибюль станции отреставрируют. "Новодела там не будет", - подчеркнул Филатов.

Помимо этого, на станции установят современные эскалаторы – вместо трех появятся четыре новых. "Эскалаторы будут рассчитаны на 50 лет обслуживания, изготовят их на ленинградских заводах. Платформа у эскалаторов не изменится", - добавил Андрей Филатов.

Как пояснил директор музея метро Константин Черкасский, до закрытия на "Бауманской" работали эскалаторы, которые устанавливались на станциях метро первой очереди. "Некоторые элементы их конструкции будут размещены в музее. Деревянные перила появятся раньше всего", - пояснил Черкасский.

Станцию "Бауманская" закроют на реконструкцию

В вестибюле отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

Станцию метро "Бауманская" закроют на ремонт с 8 февраля

На время ремонта между "Бауманской" и "Курской" будет действовать бесплатный автобусный маршрут "М". Специально для этого на дорогах откроют выделенную полосу. Маршрут проложат по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Ежедневно на линии будут работать 22 автобуса. Интервал составит не более одной минуты. Кроме того, организуют трамвайный маршрут "Б" от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Однако на нем проезд уже придется оплачивать.

Ранее M24.ru сообщало, что на трех маршрутах трамваев – №№ 37,45 и 50 – отменяется остановка "Метро "Бауманская". Трамваи не будут останавливаться в обоих направлениях.

Добавим, столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана на время закрытия станции метро "Бауманская". Как пояснил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев, стоянкой смогут пользоваться все желающие. В первую очередь бесплатная парковка возле метро пригодится сотрудникам подземки, которые будут приезжать на станцию.

Напомним, для автомобилистов в районе метро "Бауманская" c 8 февраля вводятся следующие ограничения:

прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;

левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной в Токмаков переулок;

выезд из Токмакова переулка на Старую Басманную;

левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;

правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;

левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;

выезд из Плетешковского переулка на Спартаковскую;

левый поворот со Спартаковской на Нижнюю Красносельскую;

выезд из Лефортовского переулка на Бауманскую;

выезд из Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);

движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;

выезд из Аптекарского переулка на Бауманскую;

выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.