Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

08 февраля 2015, 09:24

Станция "Бауманская" закрылась на реконструкцию на 11 месяцев

метро Бауманская ремонт закрытие станции

Станция "Бауманская" закрылась на ремонт до 2016 года

В воскресенье, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев, передает корреспондент M24.ru.

"Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль.

Как сообщил корреспонденту M24.ru и.о. первого замруководителя по пассажирской работе метро Андрей Филатов, вестибюль станции отреставрируют. "Новодела там не будет", - подчеркнул Филатов.

Помимо этого, на станции установят современные эскалаторы – вместо трех появятся четыре новых. "Эскалаторы будут рассчитаны на 50 лет обслуживания, изготовят их на ленинградских заводах. Платформа у эскалаторов не изменится", - добавил Андрей Филатов.

Как пояснил директор музея метро Константин Черкасский, до закрытия на "Бауманской" работали эскалаторы, которые устанавливались на станциях метро первой очереди. "Некоторые элементы их конструкции будут размещены в музее. Деревянные перила появятся раньше всего", - пояснил Черкасский.

Станцию "Бауманская" закроют на реконструкцию

В вестибюле отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

Станцию метро "Бауманская" закроют на ремонт с 8 февраля

На время ремонта между "Бауманской" и "Курской" будет действовать бесплатный автобусный маршрут "М". Специально для этого на дорогах откроют выделенную полосу. Маршрут проложат по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Ссылки по теме

Ежедневно на линии будут работать 22 автобуса. Интервал составит не более одной минуты. Кроме того, организуют трамвайный маршрут "Б" от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Однако на нем проезд уже придется оплачивать.

Ранее M24.ru сообщало, что на трех маршрутах трамваев – №№ 37,45 и 50 – отменяется остановка "Метро "Бауманская". Трамваи не будут останавливаться в обоих направлениях.

Добавим, столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана на время закрытия станции метро "Бауманская". Как пояснил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев, стоянкой смогут пользоваться все желающие. В первую очередь бесплатная парковка возле метро пригодится сотрудникам подземки, которые будут приезжать на станцию.

Напомним, для автомобилистов в районе метро "Бауманская" c 8 февраля вводятся следующие ограничения:

  • прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;
  • левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;
  • левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;
  • левый поворот со Старой Басманной в Токмаков переулок;
  • выезд из Токмакова переулка на Старую Басманную;
  • левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;
  • правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;
  • левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;
  • выезд из Плетешковского переулка на Спартаковскую;
  • левый поворот со Спартаковской на Нижнюю Красносельскую;
  • выезд из Лефортовского переулка на Бауманскую;
  • выезд из Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);
  • движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;
  • выезд из Аптекарского переулка на Бауманскую;
  • выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.

Кроме того, в Посланниковом переулке вводят двустороннее движение с запретом выезда на Бауманскую улицу. Посмотреть изменения на карте можно здесь.

Сюжеты: Метро 2020 Ремонт станции метро "Бауманская"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать