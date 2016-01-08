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08 января 2016, 12:24

Город

Несколько станций столичного метро закроют до понедельника

Фото: ТАСС/Юрий Машков

С 8 по 10 января будут закрыты станции "Славянский бульвар", "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии и "Парк Победы", а также "Деловой центр" Солнцевской линии столичной подземки. Как сообщает "Интерфакс", закрытие необходимо для обновления инфраструктуры Московского метрополитена.

На Арбатско-Покровской линии поезда будут курсировать на участках от станции "Пятницкое шоссе" до станции "Кунцевская" и от станции "Киевская" до станции "Щелковская", а единственный работающий участок Солнцевской линии – "Парк Победы" – "Деловой центр".

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусом, а уже 11 января в 5:30 утра станции возобновят работу.

метро станции инфрастуктура
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