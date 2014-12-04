289 вестибюлей метро оснастят камерами видеонаблюдения

Фото:m24.ru

К концу 2015 года в 289 вестибюлях метро повесят более 5,5 тысяч камер видеонаблюдения, сообщил M24.ru источник в ГУП "Московский метрополитен". Они будут фиксировать скопления пассажиров, бег против потока и забытые вещи.

"Установка камер пройдет в рамках организации интеллектуального видеонаблюдения на станциях метро", - добавил источник.

Камеры установят на 188 из 195 станций метрополитена. 454 обзорные камеры будут "следить" за общей ситуацией в вестибюле, а 5073 ситуационные - обращать внимание операторов на нестандартные ситуации: бег против потока, забытые вещи, скопление людей у касс или эскалаторов.



Кроме того, будет построен Центр обработки данных в электродепо "Печатники", в котором будут храниться все записи с камер наблюдения. Их будут держать в архиве 30 дней.

Все видео в реальном времени будут одновременно транслироваться в ситуационных центрах метро, в пункте управления транспортной безопасностью, а также передаваться в Единый центр хранения данных правительства Москвы, куда стекаются видео со всех городских камер.

На первый этап оснащения метро интеллектуальными системами видеонаблюдения потратят порядка 3,6 млрд рублей. Всего в подземке планируется установить 22 тысячи камер, на это уйдет порядка 16 млрд рублей.

В дальнейшем систему видеонаблюдения планируется использовать для автоматического распознавания пассажиров из "черных списков": безбилетников, преступников и т.д. Информация о них будет поступать на пост патрульной службы, система также будет прогнозировать, куда может направиться нарушитель, чтобы правоохранительные органы смогли быстрее его поймать.

Напомним, что до конца 2014 в московском метро появятся также 260 досмотровых зон для пассажиров.