Внуково и Остафьево могут соединить легким метро

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Аэропорты Внуково и Остафьево, а также станции метро в Новой Москве могут соединить легким метро. Об этом заявил и.о. главы департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Как отметил Жидкин, развитие транспорта Новой Москвы предполагает развитие дорог, метро, железной дороги Курского и Киевского направлений, а также строительство легкого рельсового транспорта, передает телеканал "Москва 24".

Ранее врио губернатора Московской области Андрей Воробьев сообщил, что легкое метро должно связать Москву с 10 крупнейшими городами Подмосковья. Строительство начнется уже в 2015 году.

По словам Воробьева, переполненные перроны ближайшего Подмосковья будут заменены на комфортабельные транспортные узлы, чтобы жители могли сесть в новый, удобный вагон и доехать до Третьего транспортного кольца. Презентация проекта должна состояться в августе этого года. Предполагается, что протяженность метро составит 350 километров.