В 80% поездов метро отключили "голоса звезд"

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"Звездные голоса", объявляющие станции в рамках акции "Голоса метро", отключили в 80% поездов столичной подземки, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе метрополитена.

"Акция "Голоса метро", приуроченная к 80-летию метрополитена, завершилась. Мы начали переключать составы на стандартные оповещения 21 мая. На данный момент более 80% поездов переключения на стандартные оповещения", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе подземки добавили, что все поезда будут переключены в течение нескольких дней.

Напомним, акция была запущена к 80-летию метро, которое отметили 15 мая. Помимо обычных объявлений "звезды" поздравляли пассажиров с праздником и рассказывали о метро. Для каждой линии, по правилам подземки, мужской голос объявлял станции при движении в центр и женский – из центра.

Например на Кольцевой линии звучали голоса Никиты Михалкова и Кристины Орбакайте, на Арбатско-Покровской – Дмитрия Губерниева и Валерии. Также в акции приняли участие Валерий Сюткин, Дмитрий Дюжев, Вера Алентова, Светлана Немоляева и другие известные актеры и телеведущие.

Ранее также стало известно, что станцию "Алма-Атинская" будет объявлять лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Как рассказал M24.ru пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин, политик сам изъявил желание озвучить только эту станцию, так как Алма-Ата – это город, в котором он родился.