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Мэр Москвы

22 апреля 2015, 14:02

Москва и Дюссельдорф подписали соглашение о сотрудничестве

мэр Москвы соглашения о сотрудничестве Дюссельдорф Сергей Собянин

Сергей Собянин подписал договор о сотрудничестве с главой Дюссельдорфа

Мэр Москвы Сергей Собянин и обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель подписали соглашение о сотрудничестве городов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Наши города связывают 20-летние тесные отношения, переросшие давно уже в хорошую настоящую дружбу. За эти 20 лет происходили разные события, но дружба между нашими городами все больше и больше крепла. Я уверен, что так будет и сейчас", – заявил Сергей Собянин.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения и социальной политики, спорта, экономики, развития городской инфраструктуры и культуры.

Кроме того, была подписана очередная программа сотрудничества между департаментом культуры Москвы и управлением культуры Дюссельдорфа на 2106-2019 годы.

Томас Гайзель, в свою очередь, отметил, что делегации удалось договориться о проведении Дней Дюссельдорфа в Москве и предложил российской столице провести Дни Москвы в Дюссельдорфе.

"В этом году у нас была возможность принимать у себя гастроли балета театра Станиславского, и мы ответим тем же: гастроли нашего театра пройдут в Москве", – добавил обер-бургомистр.

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Отметим, что партнерские отношения между Москвой и Дюссельдорфом были установлены в 1992 году, когда было подписано двухстороннее Соглашение о партнерских связях.

Ранее Сергей Собянин и мэр Анкары Мелих Гекчек также подписали новую программу сотрудничества на 2015-2017 года. Она предусматривает обмен опытом и взаимные консультации по основным направлениям развития городского хозяйства.

Кроме того, на днях столичные власти заключили соглашение с правительствами Вологодской и Курской областей. Стороны будут сотрудничать в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном плане.

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