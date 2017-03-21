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Сергей Собянин подписал постановление об учреждении 100 грантов одаренным детям. Документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы распорядился учредить гранты в сфере культуры и искусства для обучающихся в возрасте от 7 до 20 лет.

В индивидуальных номинациях учреждено по 28 грантов первой, второй и третьей степеней в размере 50, 25 и 15 тысяч рублей соответственно. Также учреждено по два гранта в коллективных номинациях с количеством участников от двух до девяти человек первой степени в размере 100 тысяч рублей, второй степени – 50 тысяч рублей и третей степени – 30 тысяч рублей.

Кроме того, учреждены гранты в коллективных номинациях для групп более 10 участников – три гранта первой степени в размере 150 тысяч рублей, три гранта второй степени – 75 тысяч рублей и три гранта третьей степени в размере 45 тысяч рублей.

Дополнительный поощрительный грант в размере 50 тысяч рублей получит один из лауреатов гранта первой степени.

Из 100 грантов 57 будут вручаться учащимся школ и 42 гранта – учащимся колледжей и училищ.