В профильные школы при вузах можно будет поступить с 9 класса - Собянин

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В профильные школы при вузах можно будет поступить с 9 класса, рассказал Сергей Собянин. Постановление о расширении пилотного проекта по организации профильного обучения учащихся старших классов было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

В настоящее время проект распространяется только на учащихся 10-11 классов. Кроме того, в документе отмечается, что в пилотный проект будут включены вузы, находящиеся в ведении Москвы (сейчас участвуют только федеральные вузы).

Ранее глава департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал, что вузы возьмут на попечительство не целые школы, а профильные классы.

Сейчас московские университеты курируют несколько государственных школ. Среди них:



лицей №1535, сотрудничающий с Институтом стран Азии и Африки МГУ,

гимназия №1529, где уроки химии и биологии для старшеклассников ведут преподаватели академии имени Сеченова,

лицей №1502 при МЭИ,

лицей №1580 при МГТУ имени Баумана,

лицей №1555 при МГЛУ и другие.



"Сегодня Первый университет имени Сеченова запланировал не менее 50 медицинских классов. Мы хотим уйти от курирования школ, а перейти к курированию профильных классов", - отметил Калина.

Напомним, с 1 сентября в столице стартовал пилотный проект по предпрофильному и профильному обучению на базе колледжей и техникумов.

Ученики 8-9 и 10-11 классов школ-участниц проекта помимо общеобразовательных предметов, входящих в учебный план основного образования, изучают специальные курсы и дисциплины, соответствующие технологическому и техническому профилю и направлению колледжа.