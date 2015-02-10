Занятые приезжими рабочие места будут перераспределяться среди москвичей - мэр

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Рабочие места, занятые мигрантами, будут постепенно распределяться среди москвичей. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью каналу ТВЦ.

По словам мэра, сейчас в столице насчитывается около миллиона иностранных рабочих. Кроме того, еще около двух миллионов человек приезжают на работу в Москву из Подмосковья и других российских регионов.

"Надеюсь, что эти места, которые сегодня заняты приезжими, потихоньку будут перераспределяться в пользу москвичей. По крайней мере, мы за последние годы активно двигаемся в этом направлении", - добавил он.



При этом мэр отметил, что труд мигрантов практически не используется в жилищно-коммунальной сфере.

"В жилищно-коммунальной сфере мы большую часть мигрантов практически вытеснили. Ввели экономические механизмы уменьшения объема мигрантов путем увеличения стоимости патентов. Вообще, создав гибкий механизм, мы можем при необходимости увеличивать стоимость иностранной рабочей силы, так чтобы россияне были вполне конкурентными по отношению к иностранцам", - отметил мэр.

По словам мэра, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, столичный рынок труда остается профицитным и роста безработицы ожидать не стоит.

"Конечно, в любом кризисе есть категории работников, которые высвобождаются предприятиями. В первую очередь, я думаю, это не секрет - это сфера услуг, финансовый бизнес и целый ряд других. Но, как показал предыдущий кризис, большого роста количества людей, которые являются безработными, в Москве не произошло", - сказал он.

Сергей Собянин подчеркнул, что в городе будет продолжать действовать программа поддержки малого и среднего бизнеса, а также выдача государственных гарантий при кредитовании бизнеса.

"Мы сохранили все льготы, которые были в предыдущие годы, хотя предполагалось их в течение этого года или сократить, или убрать вовсе. Но, видя эту кризисную ситуацию, мы сохранили льготы на аренду городского имущества, на аренду земли и по налогу на землю", - добавил мэр.