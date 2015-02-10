Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

10 февраля, 21:08

Занятые приезжими рабочие места будут перераспределяться среди москвичей - мэр

мэр Москвы работа мигранты занятость Сергей Собянин

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Рабочие места, занятые мигрантами, будут постепенно распределяться среди москвичей. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью каналу ТВЦ.

По словам мэра, сейчас в столице насчитывается около миллиона иностранных рабочих. Кроме того, еще около двух миллионов человек приезжают на работу в Москву из Подмосковья и других российских регионов.

"Надеюсь, что эти места, которые сегодня заняты приезжими, потихоньку будут перераспределяться в пользу москвичей. По крайней мере, мы за последние годы активно двигаемся в этом направлении", - добавил он.


При этом мэр отметил, что труд мигрантов практически не используется в жилищно-коммунальной сфере.

"В жилищно-коммунальной сфере мы большую часть мигрантов практически вытеснили. Ввели экономические механизмы уменьшения объема мигрантов путем увеличения стоимости патентов. Вообще, создав гибкий механизм, мы можем при необходимости увеличивать стоимость иностранной рабочей силы, так чтобы россияне были вполне конкурентными по отношению к иностранцам", - отметил мэр.

Ссылки по теме

По словам мэра, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, столичный рынок труда остается профицитным и роста безработицы ожидать не стоит.

"Конечно, в любом кризисе есть категории работников, которые высвобождаются предприятиями. В первую очередь, я думаю, это не секрет - это сфера услуг, финансовый бизнес и целый ряд других. Но, как показал предыдущий кризис, большого роста количества людей, которые являются безработными, в Москве не произошло", - сказал он.

Сергей Собянин подчеркнул, что в городе будет продолжать действовать программа поддержки малого и среднего бизнеса, а также выдача государственных гарантий при кредитовании бизнеса.

"Мы сохранили все льготы, которые были в предыдущие годы, хотя предполагалось их в течение этого года или сократить, или убрать вовсе. Но, видя эту кризисную ситуацию, мы сохранили льготы на аренду городского имущества, на аренду земли и по налогу на землю", - добавил мэр.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать