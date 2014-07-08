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Мэр Москвы

08 июля 2014, 18:13

Собянин уволил главу управы Пресненского района

мэр Москвы увольнения глава управы портал Наш город Александр Тарасов власть городское управление ложь

Фото: mos.ru

Сергей Собянин уволил главу управы Пресненского района Москвы Александра Тарасова за предоставление ложной информации на портале "Наш город". Соответствующее распоряжение мэр Москвы подписал накануне.

Александр Тарасов являлся главой управы Пресненского района с июня 2013 года.

Напомним, ранее жители попросили установить адресную табличку на дом, расположенный на Грузинской улице. В ответ представители управы подтвердили сделанную работу фотографией на сайте. При этом в реальности табличка не была размещена.

Сергей Собянин поручил уволить главу управы Пресненского района

Сергей Собянин тогда заявил, что обманывать жителей не имеет смыла: "Это же не бумажная грамота, которую можно переписать. Это же интернет, где все видно, все прозрачно, все понятно и обмануть там невозможно, кроме самого себя".

История вопроса: портал "Наш город"

Портал "Наш город" запустили в прошлом году по инициативе Сергея Собянина. Сайт создан для онлайн-общения жителей и представителей органов исполнительной власти Москвы.

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