На московском портале поставщиков заключили 300 тысяч контрактов - мэр

Фото: ИТАР-ТАСС
На московском портале поставщиков заключили 300 тысяч контрактов. Кроме того, там зарегистрировались свыше 24 тысяч предпринимателей, большинство из которых - представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании штаба по защите прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности в среду.
По его словам, сейчас правительство столицы переходит на электронные торги в сфере земельно-имущественных отношений, а с апреля 2014 года в режиме электронных аукционов продают городское имущества. В 2015 году электронные торги планируют проводить и по аренде помещений.
Ссылки по теме
Сергей Собянин отметил необходимость рассмотрения технологии исполнения принимаемых властями решений, так как они не всегда эффективно реализуются из-за ряда организационных и правовых проблем. К примеру, очень сложна процедура реализации упрощенного выкупа малым бизнесом арендованной недвижимости. Он добавил, что предпринимателями в этой сфере подано более 4 тысяч заявок.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВПортал поставщиков был запущен в ноябре 2013 года. Это площадка, где размещаются оферты поставщиков и конкурсы и аукционы госструктур. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме.
Здесь публикуются предложения "малого объема" - до 100 тысяч рублей. Если сумма больше, ведомства дублируют аукцион или конкурс на портале госзакупок.
В будущем портал поставщиков будет доступен и для коммерческих компаний, которые смогут там заключать сделки между собой, но для этого им понадобится электронная подпись.