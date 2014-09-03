На московском портале поставщиков заключили 300 тысяч контрактов - мэр

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На московском портале поставщиков заключили 300 тысяч контрактов. Кроме того, там зарегистрировались свыше 24 тысяч предпринимателей, большинство из которых - представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании штаба по защите прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности в среду.

По его словам, сейчас правительство столицы переходит на электронные торги в сфере земельно-имущественных отношений, а с апреля 2014 года в режиме электронных аукционов продают городское имущества. В 2015 году электронные торги планируют проводить и по аренде помещений.

Сергей Собянин отметил необходимость рассмотрения технологии исполнения принимаемых властями решений, так как они не всегда эффективно реализуются из-за ряда организационных и правовых проблем. К примеру, очень сложна процедура реализации упрощенного выкупа малым бизнесом арендованной недвижимости. Он добавил, что предпринимателями в этой сфере подано более 4 тысяч заявок.