Холодное сердце: кардиолог – о влиянии на здоровье зимних морозов

При понижении температуры ниже нуля возрастает риск инфаркта, выяснили шведские кардиологи. Москва 24 обратилась к их российскому коллеге за комментарием.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проблема номер один

Больше всего людей в нашей стране умирают не от происшествий, не от онкологии или инфекций. Первое место среди причин смерти в России прочно держат заболевания сердца. Это официальные данные Росстата и в них почти никто не сомневается. Похожая ситуация во всем мире, и шведские кардиологи 24 октября выпустили новое исследование. Согласно ему, инфаркт миокарда возникает на 10 процентов чаще при минусовой температуре.

Самая частая проблема с сердцем – ему просто не хватает крови. На стенках сосудов, идущих к нему, накапливаются бляшки, и поток крови сужается, врач ставит диагноз – атеросклероз. В тяжелых случаях крови совсем не хватает, и сердечные мышцы начинают отмирать – наступает инфаркт миокарда. Еще одной причиной инфаркта может стать внезапное и не предусмотренное сжатие сосудов – спазм. Его вызывают разные факторы, в том числе холод. Для наших врачей его влияние на сердце – не новость, есть выработанная терапия.

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им.Бурденко кандидат медицинских наук Алексей Федоров объясняет, что на врачебном языке – это вазоспастическая стенокардия. "Здесь причина недостатка кровоснабжения сердца не только бляшки, но и спазмы сердечных артерий, которые возникают рефлекторно на холодный, морозный воздух. Она бывает как сама по себе, так и в сочетании с атеросклерозом. Поэтому часто у людей появляется хладовая стенокардия, то есть когда они с утра выходят на мороз, и у них возникает приступ болей в сердце. Иногда спазм такой силы, что это заканчивается инфарктом. Таким людям подбирают препараты, которые расширяют сосуды сердца и рекомендуют принимать либо постоянно, либо перед выходом на улицу", - говорит Федоров.

Кто виноват и что делать

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нередко мы затягиваем с походом к врачу, ведь у нас так много дел, да и чувствуем себя отлично. Но есть симптомы, от которых лучше не отмахиваться, тем более, что в большинстве российских городов минусовые температуры могут держаться несколько месяцев. Алексей Федоров объясняет, что главный симптом – это давящие боли в груди. "Если сердце начинает болеть после эмоциональных переживаний, при выходе на холод или, наоборот, в теплом помещении после мороза, иногда после питья холодной воды – это специфические факторы хладовой стенокардии. Потому что обычно характерные боли за грудиной вызывает нагрузка".

Для людей с такими симптомами поход к врачу обязателен. Кроме это, кардиолог дает несколько практических советов. "Во-первых, отказ от курения, потому что оно также вызывает спазмы сердечных сосудов, а лучше вообще отказаться от вредных привычек. Во-вторых, принимать терапию, которую назначил врач. На постоянной основе, или заблаговременно перед выходом за полчаса, здесь нужно следовать рекомендациям. Ну и в особо холодную погоду стараться не выходить на улицу, если есть такая возможность, но это, конечно, трудно выполнимо", – поясняет Алексей Федоров.