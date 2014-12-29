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Бизнес

29 декабря 2014, 17:05

Путин подписал закон о налоговых каникулах для начинающих бизнесменов

малый бизнес бизнес предприниматели налоговые каникулы

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Владимир Путин подписал закон о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. С 1 января 2015 года для начинающих бизнесменов на два года вводится нулевая налоговая ставка.

Новый закон направлен на поддержку субъектов малого бизнеса. Впервые зарегистрированные предприниматели, перешедшие в течение двух лет со дня регистрации на упрощенную или патентную систему налогообложения, смогут получить налоговые каникулы на два года.

Региональные власти смогут вводить нулевую налоговую ставку для новых ИП с 2015 до 2020 года. Такая ставка может быть применена в производственной, социальной и научной сферах.

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Напомним, Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в России. Президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя хорошо зарекомендовали, не нуждаются в проверках и предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. Если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, от его проверок в последующие три года можно отказаться, считает Путин.

Кроме того, президент предложил на 4 года зафиксировать налоги для малого бизнеса, то есть не менять их на протяжении этого срока.

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