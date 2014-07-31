Новая книга Виктора Пелевина выйдет в сентябре

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Новая книга Виктора Пелевина появится на прилавках в начале осени, 4 сентября. Называться произведение будет "Любовь к трем цукербринам", сообщили M24.ru в пресс-службе издательства "Эксмо".

Тираж нового произведения составит 70 тысяч экземпляров. Другой информацией в пресс-службе не располагают.

Кроме того, 22 сентября издательство выпустит первый том собрания сочинений Пелевина. Он будет называться "Синий фонарь".

"Мы провели в интернете конкурс для художников на лучшие иллюстрации книг Пелевина. В этот сборник войдут иллюстрации победителей. Вообще, до сих пор еще никто не издавал полного собрания сочинений Пелевина. И сначала мы думали выпустить академическое издание, с комментариями, послесловием и так далее. Но потом эту идею отвергли, решили, что интереснее будет привлечь художников, устроить конкурс", - рассказала представительница пресс-службы.