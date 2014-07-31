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Литература

31 июля 2014, 13:08

Новая книга Виктора Пелевина выйдет в сентябре

литература Эксмо Виктор Пелевин

Фото: ИТАР-ТАСС

Новая книга Виктора Пелевина появится на прилавках в начале осени, 4 сентября. Называться произведение будет "Любовь к трем цукербринам", сообщили M24.ru в пресс-службе издательства "Эксмо".

Тираж нового произведения составит 70 тысяч экземпляров. Другой информацией в пресс-службе не располагают.

Кроме того, 22 сентября издательство выпустит первый том собрания сочинений Пелевина. Он будет называться "Синий фонарь".

"Мы провели в интернете конкурс для художников на лучшие иллюстрации книг Пелевина. В этот сборник войдут иллюстрации победителей. Вообще, до сих пор еще никто не издавал полного собрания сочинений Пелевина. И сначала мы думали выпустить академическое издание, с комментариями, послесловием и так далее. Но потом эту идею отвергли, решили, что интереснее будет привлечь художников, устроить конкурс", - рассказала представительница пресс-службы.

Виктор Пелевин - автор нашумевших романов "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation П". Он стал лауреатом многочисленных литературных премий, среди которых - "Малый Букер" и "Национальный бестселлер".

Прошлая книга Пелевина вышла в марте 2013 года. Она называлась "Бэтман Аполло". Действие романа происходит в вымышленном мире, которым управляют вампиры. Некогда они самостоятельно вывели человеческий род. В "Бэтмен Аполло" продолжается история молодого вампира по имени Рама, появившегося в другом произведении писателя, Empire V.

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