Живые поэты: Рина Иванова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Рина Иванова
Вот ты другой, а жизнь одна и та же.
Вот дом с трубой, рябой, одноэтажный.
Пробоины, оборванная кожа –
Торчит наружу мясо кирпичей,
Не огорожен, брошен, сад не кошен,
Он тоже свой, но всё-таки ничей.
Он уцелел. И ты ещё не прожит,
И каждый год твою побелку крóшит,
Ты гость непрошеный на вечной встрече с прошлым,
И прошлое повисло на плече.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: