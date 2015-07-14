Живые поэты: Рина Иванова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Рина Иванова

Город: Москва Возраст: 25 лет Любимые поэты: Михаил Щербаков, Леонид Филатов, Николай Гумилев

Вот ты другой, а жизнь одна и та же.

Вот дом с трубой, рябой, одноэтажный.

Пробоины, оборванная кожа –

Торчит наружу мясо кирпичей,

Не огорожен, брошен, сад не кошен,

Он тоже свой, но всё-таки ничей.

Он уцелел. И ты ещё не прожит,

И каждый год твою побелку крóшит,

Ты гость непрошеный на вечной встрече с прошлым,

И прошлое повисло на плече.

Авторские орфография и пунктуация сохранены