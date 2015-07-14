Форма поиска по сайту

14 июля 2015, 19:02

Культура

Живые поэты: Рина Иванова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Рина Иванова

  • Город: Москва
  • Возраст: 25 лет
  • Любимые поэты: Михаил Щербаков, Леонид Филатов, Николай Гумилев

    • Вот ты другой, а жизнь одна и та же.


    Вот дом с трубой, рябой, одноэтажный.


    Пробоины, оборванная кожа –


    Торчит наружу мясо кирпичей,


    Не огорожен, брошен, сад не кошен,


    Он тоже свой, но всё-таки ничей.


    Он уцелел. И ты ещё не прожит,


    И каждый год твою побелку крóшит,


    Ты гость непрошеный на вечной встрече с прошлым,


    И прошлое повисло на плече.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

