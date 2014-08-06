До конца года в России издадут новые книги Пелевина и Мураками

Фото: M24.ru

До конца 2014 года в России представят новый роман Виктора Пелевина, бестселлер Харуки Мураками и третью книгу Хелен Филдинг о Бриджит Джонс.

Кроме того, несколько новых книг напечатают специально к Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в сентябре, сообщил ИТАР-ТАСС директор редакции художественной литературы издательства "Эксмо" Сергей Рубис.

Он отметил, что книга Харуки Мураками "Бесцветный Цукуру Тадзаки и его Годы странствий" должна выйти в октябре. Сергей Рубис добавил, что эта книга еще даже не переведена на английский язык.

Ранее в пресс-службе издательства "Эксмо" M24.ru сообщили, что новая книга Виктора Пелевина появится на прилавках в начале осени, 9 сентября. Называться произведение будет "Любовь к трем цукербринам".

Кроме того, 22 сентября издательство выпустит первый том собрания сочинений Пелевина. Он будет называться "Синий фонарь".