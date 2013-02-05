Начинаются съемки сериала "Тайный город" по романам Вадима Панова

Фото: vadimpanov.ru

Сценарий сериала утвержден, и уже в 2013 году почитатели творчества Панова смогут увидеть на телеэкране "другую" Москву.

"Тайный Город" - это русский фэнтези-телесериал, основанный на цикле фантастических романов российского писателя Вадима Панова. В нем рассказывается о том, что на территории Москвы в параллельной реальности существует "Тайный город", где живут представители давно исчезнувших цивилизаций. Именно они правили столицей задолго до людей.

Сериал покажет, что скрыто от глаз обывателей, и какие тайны хранит древний город. Например то, что расы, раньше правящие городом, поодиночке уязвимы, и только объединение поможет им спастись. При этом за помощью им придется обратиться к людям. По сюжету три Великих магических Дома - Чудь, Людь и Навь - сохраняют гармонию города, однако приходит время одному из них стать во главе.

В сериал приглашены известные актеры, которые выступят в неожиданном для себя амплуа. Премьера сериала намечена на 2013 год, а Вадим Панов будет лично контролировать съемки.