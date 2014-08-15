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Спорт

15 августа 2014, 01:26

Россияне Шубенков и Сидорова выиграли золото на ЧЕ по легкой атлетике

легкая атлетика чемпионат Европы прыжки с шестом золотые медали бег с барьерами Сергей Шубенков

Фото: european-athletics.org

Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова завоевали золотые медали на чемпионате Европы по легкой атлетике. Шубенков взял золото в беге на 110 метров с барьерами, а Сидорова победила в прыжках с шестом.

В финальном забеге Шубенков показал результат 13,19 секунды. Он стал двукратным чемпионом Европы. Также в активе 23-летнего барьериста золото чемпионата Европы в помещении, бронза московского чемпионата мира и бронза Универсиады в Казани.

А в прыжках с шестом Сидорова в третьей попытке взяла высоту 4 метра 65 сантиметров. Второе место заняла гречанка Екатерини Стефаниди, прыгнувшая на 4,60 метра со второй попытки. Бронза у другой россиянки - Жук-Красновой, которой покорилась эта же высота с третьей попытки. Такой же результат у Лизы Рыжих, но Жук-Краснова взяла высоту 4,55 метра с первой попытки, тогда как немка - со второй, передает "Р-Спорт".

Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике в Цюрихе завершится в воскресенье.

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