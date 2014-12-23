Глава Центра боли: "Если долго терпеть боль, можно стать инвалидом"

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Нет такого человека, который не знает о зубной или головной боли. Но причины и последствия у нее могут быть разные. В столице функционирует специальный Центр, где помогают пациентам с различными болевыми синдромами. Его руководитель профессор Михаил Шаров рассказал M24.ru о том, что такое "ворота" боли и почему, если долго терпеть боль, это может привести к инвалидности.

История Центра боли

"В 1986 году мне посчастливилось принять участие в организации первого в СССР специализированного отделения для пациентов с хроническими болевыми синдромами при ГКБ №50. Тогда это было монобрендовое отделение для пациентов с хронической болью в области головы, лица и полости рта. Поэтому мы и по сей день очень тесно связаны с кафедрой нервных болезней стоматологического факультета Московского государственного медико-стоматологического университета", – рассказал профессор Шаров.

За эти годы Центр принял около 27 тысяч пациентов. Сейчас консультации проводят четыре невролога, специализирующиеся в области боли, в год каждый из них осматривает около 5 тысяч человек. Это около 20 тысяч больных в год, часть из них попадает в центр на госпитализацию.

"Три года назад было принято решение открыть на базе больницы междисциплинарный противоболевой центр. Без больших финансовых влияний были объединены специалисты из разных областей медицины: урологи, гинекологи, ЛОР-специалисты, стоматологи, терапевты, ортопеды-травматологи, хирурги и анестезиологи. У каждого из них есть пациенты с различными болевыми синдромами, и накопленный опыт (почти 30 лет) теперь помогает врачам оказывать помощь и больным с хронической тазовой болью, и пациентам с болевыми синдромами в области спины, а также помогать людям с диабетом. То есть в центре собрано огромное количество пациентов с самой разной болью", – отметил Михаил Шаров.

Михаил Шаров Заведующий 2-м неврологическим отделением и руководитель Центра боли. Доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор кафедры нервных болезней стоматологического факультета МГМСУ, ведущий научный сотрудник НЦ неврологии РАМН, член европейского форума по борьбе с болью.

Как лечат в Центре боли

"Благодаря тому, что консультативный центр объединен с больницей, мы располагаем отличной диагностической базой. 50-я больница, попав в систему модернизации, была полностью переоснащена. На сегодняшний день мы проводим исключительные диагностические мероприятия, используем различные методики для уточнения диагноза и для формирования дальнейшего медицинского маршрута", - сообщил Шаров, касаясь того, как лечат в Центре боли.

Он также отметил, что в Центре ведется и амбулаторный прием, есть дневной стационар, но если у больного тяжелые болевые синдромы - например, мигрень или боли в области спины и он не может двигаться, то госпитализация необходима. "Есть обычные формы мигрени, но есть и так называемый "мигренозный статус", когда у человека тяжелейшая головная боль длится в течение нескольких суток или недели. Или невралгия тройничного нерва – один из самых тяжелых болевых феноменов. В этих случаях нужна постоянная врачебная помощь", - пояснил Шаров.

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"Важно отметить, что мы оказываем помощь и на дому. Кроме того, чаще всего пациент работоспособного возраста, придя в поликлинику и увидев очередь, понимает, что он ждать не может. Поэтому можно сразу обращаться в Центр боли, так как терпеть боль нельзя", - уверен специалист.

Если обратиться к статистике, чаще всего к нам приходят люди с головными болями и болями в области спины, шеи, поясничного и грудного отдела. Но, в целом, по разным эпидемиологическим оценкам, от 40 до 65% всего населения страдает хронической болью. Впрочем, нет какого-то универсального лечения для всех. Одному пациенту помогает одно, а другому - нет, поэтому и существует экспертное сообщество врачей, где мы учимся друг у друга и делимся опытом", - сказал руководитель Центра боли.

Лечение болевых синдромов в мире

По словам Михаила Шарова, клиник, подобных Центру боли, в мире существует не больше десятка. В основном, везде работают небольшие мультидисциплинарные центры. Во всех странах есть потребность в организации полноценной помощи больным с хронической и острой болью.

"Однако в России это, к сожалению, не так развито. Если в Евросоюзе и в Северной Америке в городах с населением около 100 тысяч человек обязательно функционирует междисциплинарный противоболевой центр, а в США работают свыше 15 тысяч противоболевых центров, то у нас на всю огромную страну их всего около 40, при этом два из них – государственные, а остальные частные", - подчеркнул Шаров



При этом каждый из этих маленьких центров развивается сам по себе. Нет системы, нет алгоритмов и стандартов, которые бы позволяли двигаться всем в одном направлении. "И сейчас наша задача - распространять тот огромный опыт, который накоплен в нашей клинике, особенно в рамках реформирования здравоохранения. Наш неврологический опыт нужно распространять не только на неврологов, но и семейных врачей", - считает профессор Шаров.

Механизмы боли

Не секрет, что самая распространенная в мире болезнь - это простуда. А вот на втором месте, конечно, боли. Совершенно разные: головные, боли в спине, в шее, в руке, когда человек растянул мышцу или простудил ее. То же простудное заболевание может сопровождаться головной болью, гайморитом, который тоже вызывает боль в области лица. Впрочем, у нас всех есть мощнейший эндогенный противоболевой ресурс. Наш мозг может подавлять практически любую боль. Но у всех людей свой болевой порог.

"В этом году был уникальный случай. Во Франции провели операцию на брюшном отделе аорты у мужчины. У него была полиаллергия на все препараты, особенно на те, которые используются для введения в наркоз. Что оставалось делать? Его ввели в гипноз и вызвали выброс веществ, которые помогают нам справляться с болью. Мужчину восемь часов оперировали без капли лекарств. В итоге человек выжил. Вот такими феноменальными возможностями мы обладаем", - рассказал руководитель Центра боли.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кроме того, он объяснил, как открываются и закрываются "ворота" боли. Так, открытию "ворот боли" способствует нарушение сна, неправильное питание, гормональная дисфункция, монотонная работа, проблемы в личной жизни. Стрессы приводят к тому, что дестабилизируются и системы, которые защищают нас. Они истощаются, и со временем включается механизм боли.



Недавно появись новая теория боли. Ее суть сводится к тому, что в спинном мозге есть своеобразные "ворота", через которые нервный импульс с большой скоростью от болевых рецепторов поступает в центральную нервную систему. Однако эти ворота пропускают не только болевые импульсы. Соответственно, когда человек чувствует боль, нужно заставить заработать другие рецепторы, тогда через ворота пойдут другие импульсы и чувство боли станет слабее. В качестве примера можно привести ситуацию, когда люди чешут ушибленное место.

Закрыть "ворота боли" могут нормальное питание, нормализация сна, активная физическая нагрузка, хорошее хобби, путешествия и так далее. "Казалось бы, банальные вещи, но это действительно так. Нельзя уповать исключительно на таблетки. На сегодняшний момент все факторы, которые закрывают "ворота боли", среди специалистов в области боли выходят на первый план. Не медикаментозная поддержка, а именно эти факторы, которые включают наш собственный противоболевой ресурс. Врачи используют стресс-менеджмент и разрабатывают когнитивно-поведенческие программы. Поэтому наш центр развивается именно в этом направлении: мы помогаем не только медикаментозно, но и оказываем большую психологическую поддержку больным", - подчеркнул Шаров.

Часто хроническая боль остается, потому что наши эндогенные ресурсы прекратили помогать нам справляться. У нас есть зоны так называемой патологической болевой памяти в головном мозге. Почему мы помним, когда у нас в детстве болел зуб? Конечно, боль – это в первую очередь ресурс нашей защиты, но когда человек страдает от боли постоянно, это уже болезнь. Раньше по нормам Всемирной организации здравоохранения болезнь начиналась после шести месяцев хронической боли, сейчас срок сократился вдвое. То есть если три месяца у человека возникают болевые ощущения, – это уже отдельная болезнь.

"К сожалению, хроническую боль излечить полностью нельзя, но мы ее можем эффективно контролировать. Если этого не делать, страдать будет не только сам больной, но и окружающие его люди", - отметил Михаил Шаров.

Проблемы людей с хроническими болями

Руководитель Центра боли также рассказал, что боль входит в тройку основных проблем медицины наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. "Например, лечение одного пациента с болью в области височно-нижнечелюстного сустава длится около пяти лет. И расходы на лечение такого больного превышают расходы на лечение пациента с инсультом. В 2007 году расходы на помощь больным с неонкологической болью составили 120 миллиардов долларов в США. К 2013 году эта цифра увеличилась в шесть раз!

Фото: m24.ru

Сегодня наша команда участвует в большом количестве образовательных мероприятий. Мы создаем общество специалистов по дисфункциональной боли. Важный вопрос - это поддержка пациентов. Больных с такой проблемой - огромное количество, у них есть свои форумы и свои ассоциации. В Европе это сила, и пациенты, объединенные одним сообществом, идут в правительство, обращаются к сенаторам, получают деньги на новые программы", - сообщил Шаров.

Кроме того, он отметил, что хроническая боль может сделать человека инвалидом. Поэтому важно, чтобы работоспособные люди не теряли дни на болезнь, а получали квалифицированную помощь. "Если эффективно выстраивать систему и правильно выявлять пациентов с хронической болью, то, я думаю, мы сможем существенным образом помочь государству, вернув работоспособное население в строй и улучшив качество жизни самим пациентам.

Ни в коем случае нельзя терпеть, иначе болезнь может перейти в хроническую форму, а потом помочь будет гораздо сложнее. И заниматься самолечением тоже не стоит. Часто пациент пьет слишком много обезболивающих таблеток, не консультируясь со специалистом. Чтобы "стащить" больного с таблеток, приходится его госпитализировать", - резюмировал Михаил Шаров.

Центр боли при ГКБ №50 Диагностическую базу центра составляют КТ, электрофизиологические, рентгенологические и другие методы исследования, а лечебно-реабилитационную базу – медикаментозные, физиотерапевтические методы воздействия, а также массаж. Диагностическую базу центра составляют КТ, электрофизиологические, рентгенологические и другие методы исследования, а лечебно-реабилитационную базу – медикаментозные, физиотерапевтические методы воздействия, а также массаж. После прохождения лечения в специализированных центрах по проблемам боли средняя интенсивность болевых ощущений у пациентов снижается в 3 раза, число дней с болью в месяц снижается в 3,5 раза, и вдвое уменьшается количество визитов больного к врачу.





Алена Ульянова