Доктор Лиза привезла на лечение в Москву 9 больных детей из Донбасса

Девять тяжелобольных детей привезли из Донецка в Москву

Глава фонда "Справедливая помощь", известная как доктор Лиза, в пятницу утром привезла на лечение в Москве девять тяжелобольных детей из Донбасса. На вокзале несовершеннолетних встречают бригады "скорой помощи", сообщает МИА "Россия сегодня".

Раненые и больные дети будут проходить лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Научно-практическом центре детской психоневрологии, Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Морозовской детской больнице.

В ближайшее время еще 40 детей с ранениями и тяжелыми заболеваниями будут перевезены в Россию. Их отправят на лечение, как только будут готовы документы.

Пунктом отправки служит Донецк. По словам Доктора Лизы, при перевозки первой группы возникли небольшие сложности при пересечении детьми украинской границы.