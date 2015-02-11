Объем ипотечного кредитования в Москве составляет 530 млрд рублей - Хуснуллин

Марат Хуснуллин рассказал об антикризисных мерах на строительном рынке

Объем ипотечного кредитования в столице составил 530 миллиардов рублей. Большая часть недвижимости в Москве строится за счет инвесторов, рассказал заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".

"Примерно 10-15 процентов от объема построенной недвижимости - это город, а все остальное - рынок. Остальные объекты возведены за счет инвесторов. Как ни парадоксально, основным инвестором является население. На сегодняшний день по договорам ипотечного кредитования оплачено 530 миллиардов рублей", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее заммэра порекомендовал гражданам воздержаться от покупки квартир в Москве до марта, пока не прояснится ситуация на рынке. По его словам, когда рынок определится с ценами, банки начнут выдавать ипотеку. "При возобновлении продаж и выходе их на уровень в 50 процентов от докризисного можно будет покупать жилье", - заявил Хуснуллин.

Стройкомплекс прорабатывает план антикризисных мер. Власти ускорят принятие градостроительных решений и поддержат строительство, пояснил глава Стройкомплекса.

"В числе предлагаемых антикризисных мер - стимулирование рынка жилья, в первую очередь в сегменте эконом-класса, который сможет дать необходимый толчок отрасли", – уточнил Хуснуллин.

Антикризисный план будет представлен 18 февраля на заседании коллегии Стройкомплекса.

Отметим, в начале 2014 года ставка по ипотеке составила в среднем 12,5 процентов. В настоящее время ставки по ипотечным кредитам в среднем составляют 19 процентов для граждан. Что касается коммерческих кредитов для застройщиков, ставка по ним возросла почти в два раза - с 14 до 27 процентов.