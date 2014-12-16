Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Социальная сфера

16 декабря 2014, 17:24

Социальные гарантии москвичей не уменьшатся - Петросян

курс рубля Центробанк Владимир Петросян социальная сфера семейная и молодёжная политика ключевая ставка

Фото:ТАСС/Юрий Белинский

Ни одна социальная программа не будет отменена или сокращена из-за падения курса рубля, заявил M24.ru руководитель департамента социальной защиты Владимир Петросян.

"Все будет сделано в рамках бюджета, принятого Московской городской думой, - добавил Петросян. – Все социальные гарантии у москвичей останутся".

Ранее Мосгордума утвердила во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете столицы на ближайшие три года. 970 миллиардов рублей будет направлено на ключевые социальные программы.

"Москва в цифрах": Каким будет бюджет Москвы на 2015 год

Напомним, что 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно. Курс ЦБ на 17 декабря составит 61,1512 рублей за доллар и 76,1516 рублей за евро.

Анатолий Федотов

Сюжет: Изменение курсов валют

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать