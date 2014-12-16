Социальные гарантии москвичей не уменьшатся - Петросян

Фото:ТАСС/Юрий Белинский

Ни одна социальная программа не будет отменена или сокращена из-за падения курса рубля, заявил M24.ru руководитель департамента социальной защиты Владимир Петросян.

"Все будет сделано в рамках бюджета, принятого Московской городской думой, - добавил Петросян. – Все социальные гарантии у москвичей останутся".

Ранее Мосгордума утвердила во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете столицы на ближайшие три года. 970 миллиардов рублей будет направлено на ключевые социальные программы.

"Москва в цифрах": Каким будет бюджет Москвы на 2015 год

Напомним, что 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно. Курс ЦБ на 17 декабря составит 61,1512 рублей за доллар и 76,1516 рублей за евро.

Анатолий Федотов