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Культура

19 августа 2014, 14:02

"Евгений Онегин" откроет сезон в Новой Опере

культура новый сезон оперы театр Новая опера семейная и молодёжная политика экс-премьеры

Фото: М24

Опера "Евгений Онегин" в музыкальной редакции Колобова откроет 24-й сезон в театре Новая Опера. Главную роль исполнит Игорь Головатенко.

Открытие сезона состоится 20 августа. Следом за "Евгением Онегиным" в рамках перекрестного года культуры Россия - Великобритания зрителям представят спектакль "Поворот винта" Бенджамена Бриттена. На новой сцене театра спектакль покажут 27 и 28 августа. Билеты в продаже - от 1500 рублей.

"Это перенос постановки Оперного театра Северной Ирландии, в которой вместе с ирландскими солистами участвуют солисты, хор и оркестр Новой Оперы", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Также в новом сезоне дадут оперу "Свадьба Фигаро" Моцарта. Премьера состоится 7, 8 и 9 октября.

Кроме репертуарных спектаклей, в афише Новой Оперы еще две премьеры: "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно в постановке Арно Бернара и "Щелкунчик. Опера" на музыку балета Чайковского в постановке Аллы Сигаловой и Павла Каплевича.

Концерты ведущих солистов театра, концертные исполнения редких опер, фестиваль, организованный совместно с Академией хорового искусства имени Попова, - все это ждет зрителей Новой Оперы в 24-м сезоне.

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Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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