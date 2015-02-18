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Культура

18 февраля, 20:11

На Фестивале московских издательств можно будет приобрести редкие книги

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Фото: m24.ru

21 и 22 февраля в библиотеке имени Достоевского пройдет Фестиваль московских издательств. Будут представлены новинки художественной и научной литературы, а также публицистики, сообщает пресс-служба департамента культуры.

По словам организаторов, фестиваль станет "камерным" вариантом ярмарки non/fiction.

Среди участников фестиваля – издательства Ad Marginem, "Барбарис", Praxis, "Новое литературное обозрение", "Радикальные теории и практики", "Культурная революция", "Прогресс-традиция", "Европа", "Дело", "Логос", "Альпина Нон-фикшен".

Посетители фестиваля смогут приобрести не только книжные новинки, но и остатки редких тиражей по издательским ценам. Кроме того, в библиотеке имени Достоевского пройдут дискуссии, посвященные современной интеллектуальной литературе и книгоизданию в России.

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Так, 21 февраля в 14.00 состоится обсуждение книги "Число и сирена" Квентина Мейясу, а в 18.00 – дискуссия "О чтении". А 22 февраля в 18.00 участники фестиваля поговорят о книге Дэвида Гребера "Долг. Первые 5000 лет истории".

Подробности о фестивале – здесь.

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