Ночная рубашка, борода и амнезия: секреты соблазнения Грегори Пека

Кадр из фильма "Римские каникулы"

"Никто не целуется так, как он", – не раз признавались в интервью партнерши американского актера Грегори Пека после совместной работы. И действительно, будь то роль влюбленного журналиста или капитана, потерявшего ногу – играл он так, что каждую неделю получал множество восторженных писем, в которых ему признавались в любви те, кто находился по другую сторону экрана. И сегодня, в день 100-летия со дня рождения Пека, редакция m24.ru выяснила, в чем секрет неземной притягательности одного из самых красивых и талантливых артистов мирового кино.

Римские каникулы (1953)

Визитная карточка Пека – это Джо Брэдли. Обычный корреспондент газеты влюбляется в особу королевской крови, принцессу Анну, с ролью которой мастерски справилась другая любимица публики – Одри Хепберн.

Профессию журналиста многие считают несколько романтичной, а когда ее примеряет на себя красавец-актер – это беспроигрышный вариант. Джо не только знает, где искать сенсации (которые, кстати, сами идут к нему в руки), но и обладает благородством – не бросил же он девушку, засыпающую прямо на улице. То, что на самом деле это беглая принцесса, которая часом ранее приняла сильное снотворное, он тогда не знал. И оставить на улице на произвол судьбы не смог. Вместо этого привел даму домой, а на ее полусонный вопрос, где же ночная рубашка с розовыми цветами, пошутил, что давно таких не носит. После съемок картины самые ярые поклонницы актера мечтали оказаться на месте Хепберн и просили приютить их.

Кадр из фильма "Римские каникулы"

Убить пересмешника (1962)

Строгий костюм, очки, серьезная профессия адвоката, двое детей – таким предстал герой Грегори Пека Аттикус Финч перед зрителями в фильме "Убить пересмешника". Удивительно, но многие поклонницы утверждают, что именно эта роль в фильмографии актера самая сексуальная. Еще бы!

Что может быть привлекательнее, чем борьба за справедливость, тем более, если главный персонаж обладает таким взглядом-рентгеном. Только посмотрите на сдержанную манеру поведения Аттикуса, его жесты – он знает, о чем говорит. Прибавим сюда бесстрашие – прежде всего перед предрассудками жителей своего города – и получим идеального мужчину.

По сюжету, адвокат Финч защищает чернокожего, которого обвиняют в изнасиловании белой женщины.

Кстати, за эту роль Пек получил свой единственный "Оскар".

Кадр из фильма "Убить пересмешника"

Завороженный (1945)

Психологический триллер "Завороженный" снял легендарный Альфред Хичкок. Картина рассказывает о докторе Энтони Эдвардсе, приехавшем занять место главного врача в психиатрической больнице. Там у него завязывается роман с коллегой по имени Констанс Питерсен. Потом оказывается, что Эдвардс – самозванец, на самом деле его зовут Джон Баллантайн и он тоже является пациентом клиники.

Джона мучает чувство вины, он не помнит, что случилось с настоящим доктором и не знает, имеет ли отношение к его исчезновению. Но зрительницы догадываются: герой, такой беззащитный перед своей амнезией, просто не может быть преступником.

Главную женскую роль сыграла Ингрид Бергман, и так же, как и ее персонаж, она не устояла перед чарами Пека. Эти отношения спровоцировали скандал: хотя бы потому, что актрису дома ждал ее законный муж.

Кадр из фильма "Завороженный

Мыс страха (1962)

Как и полагается в любом остросюжетном триллере, здесь есть и борец за справедливость (юрист Сэм Боуден), и злодей-психопат, мечтающий уничтожить положительного героя вместе со всей его семьей. Положительный персонаж должен решить, смиренно ждать кровавой расплаты или самому поймать злодея, чтобы защитить близких.

По сюжету, Сэм Боудэн (Пек) несколько лет назад выступил свидетелем по делу насильника Макса Кэйди. И теперь, когда преступник выходит из тюрьмы, смыслом его жизни становится отомстить Боудену. А сам Боуден понимает, что любой ценой должен спасти жену и маленькую дочь.

Смелость и готовность защитить – вот что испокон веков привлекало в мужчинах прекрасный пол. И, как это часто бывает, положительные черты характера проецируются с героя на актера. Сейчас нам остается надеяться, что и сам Грегори Пек был не обделен этими качествами.

Кадр из фильма "Мыс страха"

Моби Дик (1956)

В фильме "Моби Дик" герой Пека – капитан Ахаб. Бесстрашный, повидавший жизнь моряк. Он потерял одну ногу в схватке с китом Моби Диком, и обиду прощать не намерен. Все свои силы герой бросает на то, чтобы отстоять свою честь – это ли не качество настоящего мужчины? Однако у Грегори получилось придать капитану не ярость, а спокойствие – это, как мы знаем, гораздо более полезное качество в борьбе.

В этой картине Пек немного отступил от амплуа привычных красавцев, однако тогда немодная борода сейчас опять на пике сексуальности.