"Кислота", разговоры о балете и концерт в полной темноте: чем заняться на неделе

Шедевры живописи эпохи Эдо, "Игромир", премьера "Кислоты" и классическая музыка в иммерсивном формате – редакция портала Москва 24 выбрала лучшие культурные события недели.

Фото: Дарья Глобина

Спектакль "Грозагроза"

"Грозагроза" в постановке лауреата премии "Золотая маска", ярославского режиссера Евгения Марчелли. В главных ролях Юлия Пересильд, Павел Чинарев, Анастасия Светлова (из труппы Марчелли) и еще раз Павел Чинарев. Молодое питерское дарование выступает здесь сразу в двух образах – он и муж, и любовник. Надо сказать, у Чинарева хватает таланта, чтобы изобразить взаимоисключающие черты характера обоих, хотя это не делает его центральным персонажем пьесы.

В центре сюжета, как было у Островского, остается Катерина. Впрочем, на этом соответствия заканчиваются, все остальное – двусмысленно и размыто. И это – большое достоинство постановки Марчелли.

Где: Театр Наций



Когда: 2, 3 октября, 19:00

Разговоры о балете

Лекция "Разговоры о балете: закулисье жизни артиста балета" пройдет в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Слушателям расскажут об особенностях приема и обучения в хореографическом училище, о непростом детстве балетного танцовщика, суровых буднях в театре и вечной борьбе за лидерство между балеринами и премьерами.

Также вы сможете узнать о жизни артиста на примере карьер великих танцовщиков, таких как Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Рудольф Нуреев, Сильви Гиллем, Николай Цискаридзе.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер



Когда: 2 октября, 19:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Спектакль "Фальшивая нота"

Первая премьера нового сезона в театре имени Вахтангова – спектакль "Фальшивая нота" по пьесе современного драматурга Дидье Карона (в прошлом – служащего небольшого банка). Это почти детективная история, где жертва и палач меняются местами и держат зал в напряжении в течение всего спектакля.

По сюжету, всемирно известный дирижер Миллер только что завершил свой концерт в Женевской филармонии. Он недоволен оркестром и крайне раздражен. В его гримерной неожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы присутствовать на этом концерте. Давний поклонник творчества Миллера, он жаждет получить автограф и фотографию маэстро на память. Встреча этих двух людей изменит жизнь каждого, превратившись в поединок, в результате которого поменяется мировоззрение и философия жизни обоих персонажей. В главных ролях – Геннадий Хазанов и Алексей Гуськов.

Где: Театр имени Вахтангова



Когда: 3 октября, 19:00

Выставка "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо"

Вторая часть масштабной экспозиции "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" откроется 3 октября. Выставка проходит в два этапа из-за особых условий экспонирования памятников: произведения, написанные тушью и красками на шелке и бумаге, можно выставлять не больше четырех недель. Первую часть выставки, открывшуюся 4 сентября, посетило более 60 тысяч посетителей.

В октябре в залах музея будут показаны не менее значимые работы ведущих художников разных школ эпохи Эдо, таких как Ито Дзякутю, Кано Наонобу, Маруяма Оке, Еса Бусон, Таварая Сотацу, Китагава Утамаро, Иппицусай Бунтё, Тосюсай Сяраку, Кайгэцудо Досин, Кацукава Сюнко, Сакаи Хоицу, Ватанабэ Сико и других.

Где: ГМИИ имени А.С. Пушкина



Когда: 3 октября – 28 октября

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Фильм "Кислота"

В прокат выходит фильм "Кислота" Александра Горчилина. В июне картина участвовала в конкурсе дебютов кинофестиваля "Кинотавр", где была награждена призом за лучший фильм конкурса "Кинотавр. Дебют".

В центре сюжета молодые люди, рожденные в 90-х, которые в поисках ответов на свои вопросы учатся не слушать – а слышать, не смотреть – а видеть. И в результате находят свое счастье.

Где: московские кинотеатры



Когда: с 4 октября

"ИгроМир"

В Москве вновь пройдет полномасштабная выставка для всех любителей интерактивных развлечений. "ИгроМир" – это увлекательная экскурсия по виртуальным мирам и реальным эмоциям, возможность раньше других оценить новинки индустрии и своими глазами увидеть тех, кто их делает.

Одновременно с "ИгроМиром" на той же площадке пройдет Comic Con Russia – выставка популярных комиксов, фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, аниме и манга.

Где: "Крокус Экспо"



Когда: 5 октября – 7 октября

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Концерт в полной темноте

На сцене Крокус Сити Холла состоится премьера беспрецедентного шоу – концерта классической музыки в иммерсивном формате. Невероятная постановка с участием Synergy Orchestra, танцоров и вокалистов заставит зрителей услышать и почувствовать музыку по-другому. На протяжении полутора часов огромный зрительный зал погрузится в темноту. Грандиозные световые инсталляции, впечатляющие хореографические номера и вокальные партии под классическую музыку.

В программе – выступление композитора, друга Астора Пьяццоллы, величайшего музыканта Ришара Гальяно. Он признан лучшим аккордеонистом мира и является создателем нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона – new musette.

Где: Крокус Сити Холл



Когда: 5 октября, 20:00