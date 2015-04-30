На северо-востоке столицы напали на автозаправщика

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На сотрудника заправочной станции "Лукойл" на северо-востоке Москвы произошло нападение, сообщили M24.ru пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на улице Докукина, владение 2.

"Между клиентами и заправщиками произошел конфликт, в ходе которого неизвестные нанесли заправщику телесные повреждения и произвели выстрел из неустановленного оружия, после чего скрылись", – пояснили в главке.

В пресс-службе добавили, что сейчас ведутся поиски злоумышленников, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации источника в правоохранительных органах, нападавшие стреляли предположительно из газового пистолета.

Напомним, в феврале прошлого года Мосгорсуд приговорил мужчину, совершившего налет на автозаправку и убившего ее охранника, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Вооруженный налет на автозаправку "ЕКА" произошел на 21-м километре МКАД в октябре 2012 года. Теплухин ворвался в помещение автозаправки, застрелил охранника, ранил одного из заправщиков, забрал выручку из кассы и скрылся.