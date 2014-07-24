В Липецке задержали цыган, похитивших двух женщин для свадьбы

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В Липецке полицейские задержали троих цыган, подозреваемых в похищении двух женщин в подмосковном Зарайске, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его словам, потерпевших 17-летнюю и 50-летнюю женщин освободили и возвратили домой. В то же время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". В настоящее время разыскиваются другие участники преступления.

Напомним, что 23 июля в полицию обратилась жительница Рязанской области, которая рассказала, что цыгане украли ее 17-летнюю дочь, чтобы жениться на ней по цыганским обычаям. Преступление было совершено в Зарайске, где цыгане напали на двух женщин. Они нанесли телесные повреждения сестре заявительницы и дочери, после чего скрылись, забрав девушку.