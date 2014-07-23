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В Подмосковье похитили девушку для цыганской свадьбы. Жертву преступления уже вывезли в неизвестном направлении, предположительно, в Липецк, сообщает агентство "Москва".

В полицию обратилась жительница Рязанской области, которая рассказала, что цыгане украли ее 17-летнюю дочь, чтобы жениться на ней по цыганским обычаям.

Преступление было совершено в Зарайске, где цыгане напали на двух женщин. Они нанесли телесные повреждения сестре заявительницы и дочери, после чего скрылись, забрав девушку.

Ведутся поиски пропавшей девушки, проводится проверка.