На Мичуринском проспекте неизвестный тяжело ранил полицейского

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Неизвестный злоумышленник тяжело ранил полицейского на Мичуринском проспекте. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле, передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Старший сержант полиции, находясь за рулем личного автомобиля в штатской одежде, вступил в конфликт с неизвестными на автомобиле Lada Priora. В ходе перепалки подозреваемые нанесли сотруднику полиции тяжкие телесные повреждения и скрылись с места преступления. Потерпевший обратился в медицинское учреждение", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы в автомобильной аварии погиб лейтенант полиции. Его автомобиль Kia Ceed перевернуля на улице Салтыковской, и от полученных травм мужчина скончался на месте.

Подробности произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.