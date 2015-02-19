Более 100 граммов героина изъяли полицейские у жительницы Химок

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Подмосковные полицейские задержали жительницу города Химок по подозрению в распространении наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В ходе личного досмотра у ранее судимой 37-летней местной жительницы обнаружен и изъят 21 сверток с порошкообразным веществом внутри. Женщина пояснила, что в свертках находятся наркотики.

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героин, массой более 100 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.