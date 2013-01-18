Более 90 кг афганского героина изъято в Подмосковье

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Наркополицейские обезвредили банду, занимавшуюся крупнооптовыми поставками афганского героина на территорию столичного региона. У дилеров было изъято более 90 килограммов наркотика, его стоимость по оптовым ценам черного рынка составляет свыше 2,7 миллионов долларов США.

В конце прошлого года в поле зрения оперативников попал наркодилер, который крупным и мелким оптом сбывал героин в Московской области. Им оказался 28-летний гражданин одной из среднеазиатских стран.

В ходе спецоперации в ночь на 15 января его задержали на трассе "М4-Дон", когда он перевозил очередную партию зелья массой более 6 килограммов.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина брал наркотик у оптовых поставщиков – членов преступной группировки, которая долгое время занимались поставкой крупных партий афганского героина в Россию. Их схрон для наркотиков был оборудован в Раменском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального УФСКН.

Наркополицейские организовали наблюдение за схроном. Вскоре туда прибыл курьер, чтобы забрать очередную партию героина. 41-летнего мужчину задержали с поличным. У него обнаружили 30 свертков с героином массой более 30 килограммов.

Одновременно удалось задержать еще одного члена банды – 30-летний приезжий из Азии поставлял для перевозки крупнооптовые партии наркотика. При обыске в его доме было обнаружено еще 53 килограммовых свертка с героином.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

Напомним, на днях в Москве у наркоторговца было изъято более 8 килограммов героина. Ранее также полицейским удалось задержать предполагаемого лидера преступной группы, сбывавшей наркотики. При обыске у него было изъято около 6 килограммов героина.