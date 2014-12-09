Преподавателя РГСУ ограбили в центре Москвы на 11 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В центре Москвы, на Новинском бульваре, днем 8 декабря ограбили автомобилиста, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным "Интерфакса", пострадавший – преподавательница из Российского государственного социального университета.

Само нападение произошло около 12.30 на пересечении Нового Арбата и Садового кольца: неизвестный разбил окно Opel, попавшего в затор, и вытащил сумку с деньгами и iPhone 6 Plus.

Общая сумма ущерба составила 11,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.