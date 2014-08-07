Первое дело по "банде генерала Сугробова" передано в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Первое дело, связанное с преступным сообществом бывших сотрудников антикоррупционного управления МВД России, передано в суд. В особом порядке будут судить агента ведомства Алексея Клюшкина, которого обвиняют в пособничестве превышению должностных полномочий, пишет "Коммерсантъ".

Дело будет рассматриваться 13 августа и пройдет в закрытом для СМИ режиме. Клюшкин не заключал соглашение о сотрудничестве со следствием, но полностью признал свою вину и дал показания на других сотрудников антикоррупционного ведомства, находящихся под стражей.

По версии Следственного комитета России в июне прошлого года Клюшкин принял участие в "эксперименте" по пресечению коррупции в подмосковном управлении Федеральной регистрационной службы, которое сейчас расценивается как провокация взятки.

Клюшкин сообщил в полицию, что исполняющая обязанности главы службы Ольга Жданова требует у него 1,3 миллиона рублей за регистрацию недвижимости. В момент передачи денег от Клюшкина посреднику, последний был задержан. Вскоре арестовали и саму Жданову. По мнению следователей, к уголовной ответственности был привлечен заведомо невиновный человек.





Таким образом, Клюшкину грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет. Впрочем, учитывая его чистосердечное признание, суд может дать ему условный срок.

Напомним, экс-руководитель антикоррупционного управления МВД России генерал Дениса Сугробов и ряд его коллег обвиняются в попытке подставить сотрудника ФСБ. В частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц. После этого заподозренные в злоупотреблениях сотрудники были временно освобождены от должностей.

Обвиняемым по этому делу, в частности, проходил заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, который 16 июня покончил с собой во время допроса. Он попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет, но по дороге туда выпрыгнул в окно.