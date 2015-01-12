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Происшествия

12 января 2015, 10:20

Находившийся в федеральном розыске вор задержан благодаря ДТП

кражи криминал задержания авария дтп

Фото: Ростислав Кошелев

На юго-востоке столицы полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Поймать преступника удалось после того как водитель машины, в которой он ехал, устроил аварию.

В понедельник около часа ночи наряд патрульно-постовой службы заметил около дома 78 на Волгоградском проспекте автомобиль "Рено Логан", водитель которого совершил ДТП. В ходе проверки полицейские установили, что 23-летний пассажир машины находится в федеральном розыске за кражу.

Водитель и пассажир попытались оказать сопротивление и скрыться с места происшествия, но были задержаны и доставлены в отдел МВД. Сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь.

Как отметили в пресс-службе, материалы переданы для принятия процессуального решения. Помимо ответственности за уже совершенные административное и уголовное правонарушения, задержанным грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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