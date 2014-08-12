Некрасовскую насосную станцию на юго-востоке Москвы реконструируют

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Власти столицы объявили конкурс на реконструкцию Некрасовской насосной станции, которая служит для обеспечения питьевой водой строящихся домов на юго-востоке города. Соотвествующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 205 миллионов рублей.

Победитель аукциона должен будет заменить оборудование насосной станции, а также частично изменить планировку бытовых помещений и утеплить фасады.

Заявки на участие к конкурсе принимаются до 9 сентября 2014 года.