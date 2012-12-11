Специальное бюро по развитию новых территорий создадут в Москве

Столичные власти планируют создать бюро "Новая Москва", которое займется развитием присоединенных территорий. Об этом сообщил на международном архитектурном фестивале "Зодчество-2012" заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мэр принял решение о создании бюро "Новая Москва", которое будет заниматься развитием присоединенных территорий. В состав этого бюро войдут участники международного конкурса на разработку проекта концепции развития московской агломерации и представители экспертного сообщества", – передает Стройкомплекс слова заммэра.

Он подчеркнул, что команды, участвующие в конкурсе, обладают колоссальным опытом в градостроительстве, поэтому должны продолжить работать над развитием присоединенных территорий.



Напомним, конкурс на разработку проекта концепции развития московской агломерации был объявлен в начале года. Итоги конкурса международное жюри подвело 5 сентября. Лучшее проектное решение развития агломерации и Москвы, согласно мнению жюри, разработала французская команда Antoine Grumbach et Associes, а проект по формированию административно-делового центра – команда Urban design associates из США.