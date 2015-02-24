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Культура

24 февраля, 14:52

Linkin Park представят в Москве новый альбом

концерты рок альтернативный рок Linkin Park

Linkin Park. Фото: facebook.com/linkinPark

Linkin Park выступят в "Олимпийском" 29 августа. Концерт состоится в рамках The Hunting Party Tour – тура в поддержку нового альбома бэнда, сообщается на официальном сайте группы.

Билеты должны поступить в продажу 25 февраля.

Linkin Park – группа с многолетним музыкальным стажем. Обычно ее стиль звучания относят к альтернативному року, ню-металу, рэпкору.

В 1996 году коллектив основали одноклассники Майк Шинода и Брэд Делсон. На тот момент команда называлась Xero. Позже группу нарекли Hybrid Theory. В числе ее участников появился вокалист Честер Беннингтон. Затем название коллектива менялось еще пару раз. Музыканты именовали себя Lincoln Park, а затем остановили выбор на Linkin Park.

На счету у рокеров – две премии "Грэмми". Linkin Park продали более 60 миллионов пластинок и стали первой группой, чьи ролики на YouTube суммарно превысили миллиард просмотров.

У группы – шесть студийных альбомов. Наиболее популярными стали первые два – Hybrid Theory (2000) и Meteora (2003).

Пластинка The Hunting Party, в рамках тура в поддержку которой группа выступит в Москве, вышла в 2014 году. Отметим, прошлым летом Linkin Park также выступали в "Олимпийском".

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